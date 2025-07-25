- 1/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ازدحام على جسر الملك فهد.. وزمن الانتظار يتجاوز 37 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يشهد جسر الملك فهد، الذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، اليوم الجمعة، ازدحامًا مروريًا كثيفًا في المسار المؤدي إلى مملكة البحرين، وسط تنبيهات للمتنقلين بضرورة متابعة المستجدات المرورية قبل الانطلاق.
وأظهرت البيانات المرورية الصادرة عن الجهات المختصة أن متوسط زمن الانتظار لعبور منطقة الإجراءات للمتجهين إلى البحرين بلغ 37 دقيقة، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في حجم الحركة على هذا المسار الحيوي الذي يشهد ذروة أسبوعية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
في المقابل، سجل متوسط زمن العبور للمسافرين في الاتجاه المعاكس نحو المملكة العربية السعودية نحو 33 دقيقة، وسط حركة مرورية وُصفت بالمتوسطة مقارنة بالجانب الآخر من الجسر.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التكدس الملحوظ أثّر على انسيابية الحركة في هذا المنفذ الحيوي بين البلدين، لافتة إلى أن تزامن هذا الازدحام مع عطلة نهاية الأسبوع ساهم في مضاعفة الضغط على الجسر، الذي يُعد من أكثر المعابر الحدودية نشاطًا في المنطقة.
ويُعتبر جسر الملك فهد من أبرز الشرايين الاستراتيجية التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويخدم آلاف المسافرين يوميًا من المواطنين والمقيمين والزوار، كما يشكل مسارًا رئيسيًا للتبادل التجاري والاجتماعي بين البلدين.
وفي ظل هذه الظروف، دعت الجهات المختصة العابرين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتفادي أوقات الذروة قدر الإمكان، مع ضرورة متابعة التطبيقات والمصادر الرسمية مثل تطبيق ”جسر“ أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، للاطلاع على حالة الحركة المرورية واختيار التوقيت الأنسب للعبور.
تكدس مروريورصدت لقطات وصور الكاميرات الخاصة بالجسر مشاهد اصطفاف عشرات المركبات على امتداد الجسر، حيث تحركت ببطء شديد وسط زحام خانق عند بوابات الإجراءات.
