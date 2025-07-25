"ليست عملية تجميل".. بالفيديو: أسيل عمران تخرج عن صمتها وتكشف عن سبب انتفاخ وجهها في مهرجان الجونة

موقع الخليج 365: كشفت أسيل عمران عن السبب الحقيقي وراء انتفاخ وجهها، الذي لاحظه الجمهور في مهرجان الجونة بمصر، وذلك بعد موجة من التعليقات السلبية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تجميد البويضات

وأثناء حديثها مع شقيقتها لجين عمران، أوضحت أسيل أن الانتفاخ لم يكن نتيجة لعمليات تجميل أو تغييرات جمالية كما اعتقد البعض، بل كان بسبب خضوعها لإجراء طبي خاص بتجميد البويضات، وهي عملية تتطلب تناول كميات كبيرة من الهرمونات، ما أدى إلى تغيّر مؤقت في ملامحها.

هرمونات قبل العملية

وأضافت: “جتني كثير تعليقات زي وجهك قبل أحلى، وكلكم صايرين شبه بعض، بصراحة وقتها كنت مسوية تجميد بويضات، وأكيد اللي مرّ في هذه المرحلة من البنات يعرفوا إن هذه المرحلة تحتاج هرمونات كثيرة الواحد يحقن نفسه فيها قبل العملية الرئيسية".

تعليقات

وتابعت: “خلصت الإجراء وكان عندي بعد كم يوم مهرجان الجونة، ورحت وأنا لا زلت أعاني من آثار الهرمونات ووجهي منفوخ، وفوجئت بكمية التعليقات اللي وصلتني”.