الارشيف / اخبار السعوديه

بالفيديو.. صانع مجوهرات أمريكي يهدي رونالدو ساعة فاخرة من الياقوت الشفاف.. والكشف عن سعرها

0 نشر
0 تبليغ

بالفيديو.. صانع مجوهرات أمريكي يهدي رونالدو ساعة فاخرة من الياقوت الشفاف.. والكشف عن سعرها

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة إهداء صانع المجوهرات الأمريكي الشهير جاكوب أرابو، ساعة فاخرة من طراز "بوغاتي شيرون توربيون" للاعب نادي النصر .

ويظهر في الفيديو جاكوب وهو يقوم بتلبيس رونالدو الساعة المصنوعة بالكامل من الياقوت الشفاف، والتي تُعد من أفخم إصدارات ساعات بوغاتي النادرة، فيما بدا اللاعب مبتسمًا وهو يتأمل الساعة الجديدة. كما التقط الطرفان صورًا تذكارية توثق هذه اللحظة.

وتُقدر قيمة الساعة الفاخرة بنحو 1.5 مليون دولار أمريكي، نظرًا لتصميمها الفريد وندرة خاماتها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا