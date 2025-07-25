الارشيف / اخبار السعوديه

الكشف عن شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض

موقع الخليج 365: نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة تفاصيل النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقار.

ومن بين أبرز مواد النظام:

 -يتيح النظام التملُّك في جميع أنواع العقارات، بخلاف النظام السابق الذي كان يقتصر على التملك لغرض السكن فقط أو مزاولة أنشطة استثمارية.

-الرياض وجدة: سيكون التملُّك مُتاح فيها ضمْنَ مناطق مُحدَدَّة ووفق منهجية مدروسة في بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيها.

-التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة: يُسمح للمسلمين والشركات بالتملك ضمن نطاقات جغرافية محددة ستُعلن لاحقًا.

-تم ربط التملّك بالتسجيل في السجل العقاري، مع فرض رسوم على التصرفات العقارية تصل إلى 10%، وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال عند المخالفات أو تقديم بيانات مضللة.

-لا يُخل النظام بحقوق من تملّكوا سابقًا، كما أنه لا يغيّر في الأنظمة الأخرى مثل الإقامة المميزة أو تنظيم تملّك الخليجيين.


