ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإزالة خيام المشردين في المدن الأميركية

موقع الخليج 365: وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمراً تنفيذياً يطالب المدن والولايات بإزالة خيام المشردين ونقلهم إلى مراكز علاج، في خطوة أثارت اعتراضات من منظمات حقوقية حذّرت من تفاقم الأزمة.

ويوجّه القرار وزيرة العدل بام بوندي لإلغاء قرارات قانونية سابقة تُقيّد إزالة مخيمات المشردين، رغم عدم وضوح آلية تنفيذ ذلك من جانبها بشكل منفرد، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

الجدير بالذكر يبلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة أكثر من 771 ألفاً شخصاً في ليلة واحدة عام 2024، بزيادة 18 في المائة عن العام الذي سبقه وفقاً للمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد.