بالفيديو: طبيب مصري يكشف ماذا يحدث للجسم عند تناول أوميغا 3 وفيتامينات D و E والكولاجين يوميًا لمدة شهر

موقع الخليج 365: كشف الطبيب المصري الدكتور محمود سنارة، عن فوائد تناول الفيتامينات يوميًا للنساء على مدار شهر.

أوميغا 3

وأوضح سنارة، في مقطع فيديو متداول، أن تناول أوميغا 3 يوميًا لمدة شهر يُسهم في رفع مستوى الذكاء إلى الضعف وتقليل الدهون الضارة في الجسم.

فيتامين D

وأضاف أن فيتامين D يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الاكتئاب وتقوية العظام، بينما يساعد الكولاجين على تحسين مظهر البشرة بشكل ملحوظ، حيث "تصغر البشرة 10 سنوات وتختفي التجاعيد".

فيتامين E

وأشار إلى أن تناول فيتامين E يوميًا لمدة شهر يؤدي إلى تقليل تساقط الشعر وتعزيز المناعة، مؤكدًا أهمية الانتظام في هذه المكملات لتحسين جودة الحياة.