بالفيديو.. لحظة مقتل امرأة على يد طليقها وسط الشارع في ملاطية بتركيا

موقع الخليج 365: وثّقت كاميرات المراقبة في منطقة هيكيمهان بولاية ملاطية، مشهدًا صادمًا لجريمة قتل راح ضحيتها سيدة تُدعى سيلدا كايا (36 عامًا)، بعد أن أقدم طليقها على إطلاق النار عليها وسط الشارع في وضح النهار.

وأظهر مقطع الفيديو نشوب مشادة كلامية بين كايا وطليقها "ج.ك."، وذلك بعد فترة قصيرة من انفصالهما. ومع تصاعد التوتر بين الطرفين، أخرج الجاني مسدسًا من حقيبته وأطلق عدة أعيرة نارية مباشرة على الضحية، ما تسبب في إصابتها بجروح بالغة.

تم نقل كايا إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها رغم جميع التدخلات الطبية.

وألقت قوات الأمن القبض على الجاني في موقع الحادث، وتمت مصادرة السلاح المستخدم، بينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف خلفيات الجريمة.

https://twitter.com/bpthaber/status/1948647537315057823