الأرصاد يرصد مخالفة نشر معلومات غير نظامية عن الطقس

الرياض - علي القحطاني - رصد المركز الوطني للأرصاد مخالفة لاشتراطات نظام الأرصاد، تمثلت في قيام أحد الأفراد بنشر معلومات عن الطقس عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تنبيهًا وتحذيرًا من ظواهر جوية حادة.

‎وذكر المركز أنه تم التحقق من هوية مقدم المعلومة، وجرى الرفع بها إلى لجنة المخالفات لاستكمال الإجراءات النظامية.

‎وشددالمركز الوطني للأرصاد على أهمية الالتزام بنظام الأرصاد ولوائحه التنفيذية، لما في ذلك من دور في حماية المجتمع من الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وتجنبًا للعقوبات.

 

