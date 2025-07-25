شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الصيف في منطقتنا رتيب مناخياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً أن فصل الصيف يُعد من الفصول الرتيبة مناخياً في منطقتنا .

وقال المسند:”يُعد فصل ⁧‫الصيف‬⁩ في منطقتنا من الفصول الرّتِيبة مناخيًا، حيث لا يشهد تغيرات جوية مفاجئة أو ظواهر استثنائية غالبًا،فالشمس تشرق وتغرب على وتيرة ثابتة تقريبًا،والنهار يكون طويلاً، حارًا، وجافًا في معظم المناطق”٠

وأضاف” ويُستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية الغربية، فهي تتميز بنشاط الرياح الموسمية الصيفية وما يصاحبها من سحب ركامية وأمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانًا”٠