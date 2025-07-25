شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم: التشاؤم يجلب البلاء وسوء الظن دأب الجاهلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الله الجهني، إن الإسلام جاء ليهدم معتقدات الجاهلية ويبني للمسلم العقيدة الصحيحية المبنية على صحة التوحيد وقوة اليقين والابتعاد عن الأوهنام التي تعبث بالعقول.وحذر من التشاؤوم والطيرة لأنها توقع البلاء وسوء الظن وذلك دأب الجاهلين والكفار.وقال: لا تسبوا الأيام ولا الدهور ولا تتشائموا بالسنين والشهور ولا تنسبوا النفع والضر إلا إلى لمن إليه ترجع الأمور، فما قدره لا بد أن يكون، ومعاداة الأيام جنون.وبين أن الشؤم كله في معاصي الله والهلاك في الاجتراء على محارم الله، كما أن أسعد الأيام يوم إطاعة المولى ذي الجلال والإكرام.ودعا إلى إطاعة الله والتوبة إليه والاستجابة، وتحقيق الإيمان والتوحيد بصلاح الأعمال عن صحة اعتقادها.كما دعا إلى حسن الظن بالله والتفاؤول، فالفأل رجاء خير، والتوكل على الله، والهداية بكتابه وتطهير القلوب من دنسها وسوء النيات وفسادها.