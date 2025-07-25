شكرا لمتابعة خبر عن المسند: ظهور نجم ⁧‫سهيل‬⁩ وتفاوت توقيته في أرجاء أرض العرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً أن نجم سهيل يبدأ ظهوره تباعاً من الجنوب إلى الشمال.

‏وقال المسند عبر حسابه على إكس :” يُشاهد نجم ⁧‫سهيل‬⁩ في السماء الجنوبية من ⁧‫اليمن‬⁩ باكرًا اليوم 25 يوليو،ثم يتراءى في أفق ⁧‫جازان‬⁩ في 7 أغسطس،ويظهر في وسط المملكة في 24 أغسطس،وأخيرًا في أقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر”٠

‏وأضاف” وهذا لا يعني بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية المرتبطة بنوء سهيل تتكرر في كل هذه التواريخ، بل تتزامن فقط مع ظهوره في موقع نشأة هذا الحساب الفلكي، وهي العروض الوسطى من المملكة، وبالتحديد المناطق المحيطة بـ ⁧‫مدار السرطان‬⁩ “٠