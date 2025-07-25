الارشيف / اخبار السعوديه

المملكة ترحب بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة

0 نشر
0 تبليغ

  • المملكة ترحب بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة 1/2
  • المملكة ترحب بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ترحب بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين لتكون فرنسا مثالا لباقي الدول الأوروبية.  وأشادت المملكة بهذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

‎ كما شددت الخارجية على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي.

‎ودعت بقية الدول التي لم تعترف بعد، “لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا