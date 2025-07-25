انخفاض طفيف يضرب الذهب في السعودية: هل حان وقت الشراء أم الانتظار؟ (الجمعة 25 يوليو)

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، تراجعًا طفيفًا في الأسعار لمعظم الأعيرة، بعد أن سجل المعدن الأصفر بعض المكاسب على الصعيد العالمي خلال الأيام القليلة الماضية. هذا التذبذب يُثير تساؤلات بين المستثمرين والمقبلين على الشراء حول الاتجاه المستقبلي للأسعار.

إليكم متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 24: حوالي 406.25 ريال سعودي (ما يعادل 108.36 دولار أمريكي).

سعر جرام الذهب عيار 21: حوالي 355.50 ريال سعودي (ما يعادل 94.82 دولار أمريكي). يُعد هذا العيار الأكثر تداولاً في السعودية.

سعر جرام الذهب عيار 18: حوالي 304.75 ريال سعودي (ما يعادل 81.27 دولار أمريكي).

سعر جرام الذهب عيار 14: حوالي 237.36 ريال سعودي (ما يعادل 63.29 دولار أمريكي).

سعر الأونصة (الأوقية) من الذهب: حوالي 12638 ريال سعودي (ما يعادل 3370 دولارًا أمريكيًا).

على الصعيد العالمي، سجل سعر الأوقية حوالي 3370 دولارًا، بعد أن شهدت الأسواق العالمية تراجعًا طفيفًا اليوم عقب وصول الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر أمس الخميس.

نصائح للمتعاملين في سوق الذهب السعودي

الأسعار متغيرة: أسعار الذهب تتغير باستمرار على مدار اليوم متأثرة بالبورصات العالمية وسعر صرف الدولار. لذا، يُنصح بمتابعة التحديثات اللحظية من المصادر الموثوقة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

المصنعية: الأسعار المذكورة هي أسعار الخام، ولا تشمل قيمة المصنعية أو الدمغة، والتي تُضاف على سعر الذهب وتختلف حسب نوع المشغولات والمحل التجاري.

يُعد الذهب في المملكة العربية السعودية خيارًا استراتيجيًا للادخار والاستثمار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق العالمية. فهل سيستمر الذهب في مسار الانخفاض أم سيعاود الارتفاع قريبًا؟