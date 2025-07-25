قائمة الأحياء التي يجب إزالتها في الرياض 2030: مشروعات 2030 بتفاصيلها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم طرح قائمة الأحياء التي عليها إزالة في الرياض 2030 من قبل أمانة الرياض رسميًا، ضمن التوجه الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لإزالة الأحياء العشوائية وتأهيلها مرة أخرى ضمن الصورة الحديثة، بهدف تحسين مستوى الحياة الحضرية وتوفير بيئة سكنية أفضل وأكثر أمان.

قائمة الأحياء التي عليها إزالة في الرياض 2030

تضم قائمة الأحياء التي يجب إزالتها في الرياض 2030 الحيات التالية:

– حي ابن الشريم: من المقرر إزالة جميع المباني العشوائية.

– حي الجبس: قرار بإزالة حوالي 66 عقارًا.

– حي المرسلات: إزالة المباني بالكامل وتحويلها إلى حديقة عامة.

– حي النهضة: إزالة المباني غير الملائمة.

– حي عكاظ: إزالة المواقع العشوائية.

شاهد أيضًا: خطة إزالة المناطق المحددة في أسماء الأحياء بجدة

خطوات التقديم على طلب تعويض لإزالة أحياء الرياض

أوضحت أمانة العاصمة الخطوات المطلوبة للتقديم على طلب تعويض المتضررين من إزالة أحياء الرياض، وتتضمن الخطوات الآتي:

1. زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة الرياض.

2. اختيار الحصول على تعويض إزالة الأحياء في الرياض.

3. ملء استمارة التسجيل بالمعلومات المطلوبة.

4. إرفاق المستندات الداعمة.

5. تقديم الطلب وانتظار الرد.

6. متابعة حالة الطلب وصرف التعويضات.

هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود تطوير العاصمة وتحسين جودة حياة السكان في الرياض، وتعكس التزام الحكومة بتنفيذ رؤية المملكة 2030 لتحقيق تطور حضري شامل ومستدام.