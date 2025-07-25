شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء الأعلى.. بيان درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل



وتصدرت الأحساء قائمة الأعلى حرارة بـ47 درجة، فيما العاصمة الرياض 44 ومكة 43 والدمام 46.

درجات الحرارة وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية ونسب الرطوبة والظواهر الجوية كالتالي: المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 43 33 30 رياح نشطة المدينة المنورة 42 30 25 رياح نشطة الرياض 44 29 15 صحو جدة 41 30 85 عوالق الدمام 46 33 80 عوالق أبها 30 18 55 غائم جزئى / رياح نشطة تبوك 39 26 40 صحو بريدة 44 27 20 صحو حائل 40 24 20 صحو الباحة 30 19 35 غائم جزئى / رياح نشطة عرعر 42 28 25 صحو سكاكا 41 27 25 صحو جازان 38 32 75 غائم جزئى / رياح نشطة نجران 40 27 35 رياح نشطة / أتربة مثارة الخرج 45 31 15 صحو المجمعة 42 26 15 صحو وادي الدواسر 45 29 15 رياح نشطة / أتربة مثارة الدوادمي 42 26 15 صحو شرورة 44 28 20 رياح نشطة / أتربة مثارة المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية طريف 39 23 45 رياح نشطة الطائف 32 23 25 رياح نشطة القنفذة 38 28 80 رياح نشطة / أتربة مثارة ينبع 39 27 90 غائم جزئى / ضباب العلا 42 27 25 رياح نشطة الأحساء 47 33 25 رياح نشطة حفر الباطن 46 30 15 صحو بيشة 41 28 25 رياح نشطة / أتربة مثارة الوجه 35 25 85 عوالق رفحاء 43 27 20 صحو القريات 40 22 45 رياح نشطة السودة 23 15 55 غائم جزئى / رياح نشطة روضة التنهات 44 32 15 صحو صحراء الدهناء 46 32 15 رياح نشطة الصمان 47 32 15 صحو