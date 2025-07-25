الهوية الإلكترونية: إصدار هوية مُقيم عبر منصة أبشر لعام 1446 في معاملة شاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تماشيًا مع التطور التقني في المملكة العربية السعودية، أصبحت المعاملات الحكومية أكثر سهولة وسرعة من خلال المنصات الإلكترونية، ومن بين هذه المنصات المهمة منصة أبشر. تقدم أبشر العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومن بين هذه الخدمات إصدار هوية مقيم بشكل إلكتروني لعام 1446. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان دقة البيانات وموثوقيتها.

خطوات إصدار هوية مقيم عبر أبشر

من خلال منصة أبشر يمكن إتمام عملية إصدار الهوية إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة المكاتب أو الجهات المعنية. يمكن اتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية وتسجيل الدخول بحساب المستفيد

– اختيار خدمات المقيمين من القائمة الرئيسية

– النقر على خيار إصدار هوية مقيم الجديدة

– تعبئة البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية والمهنة

– التأكد من صحة البيانات المدخلة ومراجعتها بدقة

– سداد الرسوم المستحقة لإصدار الهوية

– اختيار عنوان لاستلام الهوية أو تحديد طريقة التسليم

– تأكيد الطلب واستلام رسالة تفيد بإتمام العملية بنجاح

شروط إصدار هوية مقيم

لضمان قبول الطلب، يجب توفر عدد من الشروط الأساسية، وتشمل:

– إقامة المقيم سارية المفعول

– سجل خالٍ من المخالفات الأمنية

– عدم وجود بلاغ تغيب عن العمل مسجل ضد المقيم

– إدخال البيانات الشخصية والمهنية بدقة

شاهد أيضًا: تجديد هوية مقيم سارية المفعول: خدمة موثوقة

أهمية إصدار هوية مقيم إلكترونيًا

توفر هذه الخدمة مزايا عديدة تعزز من راحة المستخدمين وسرعة إنجاز معاملاتهم، مثل:

– تقليل الوقت والجهد المطلوبين للذهاب إلى الجهات المختصة

– تقليل الأخطاء الورقية وضمان دقة المعلومات

– تسهيل تتبع الطلب إلكترونيًا واستلام الإشعارات

– تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

إصدار هوية مقيم من خلال أبشر هو خطوة مهمة نحو التقدم الرقمي في المملكة، حيث تسهل هذه الخدمة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.