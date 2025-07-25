طباعة صك إلكتروني سريع لـ 1446 معاملة آنية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم تحويل خدمة طباعة الصك الإلكتروني من ناجز إلى خبر صحفي حصري، حيث تم تقديم هذه الخدمة الجديدة من قبل وزارة العدل السعودية عبر منصة ناجز الإلكترونية. وقد أظهرت هذه الخدمة تقدما كبيرا في تسهيل إجراءات طباعة الصكوك العقارية بشكل فوري ودقيق.

من خلال منصة ناجز، يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على الصك الإلكتروني بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة المحكمة أو كتابة العدل. ويتضمن الصك رقم توثيق ومصادقة يجعله قابلا للاستخدام في جميع الجهات الرسمية.

وتتميز خدمة طباعة الصك الإلكتروني من ناجز بالسرعة والفعالية، حيث يمكن للمستخدمين إصدار الصك من أي مكان وفي أي وقت عبر البوابة الرقمية لوزارة العدل. ويمكن حفظ الصك إلكترونيا للاستفادة منه في المستقبل.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة نحو مجتمع رقمي شامل، وتعزيز الأمان والشفافية في الوثائق العقارية. وبفضل هذه الخدمة الجديدة، يمكن للأفراد التعامل بسرعة وموثوقية في إجراءات البيع والشراء ونقل الملكية.

باستخدام خدمة طباعة الصك الإلكتروني من ناجز، يمكن للجميع الاستفادة من تسريع التعاملات العدلية وتحقيق مستويات أعلى من الأمان والشفافية. وتعد هذه الخدمة أساسية لكل من يرغب في التعامل السريع والموثوق.