كلمات مؤثرة لمسن أمام أمير جازان والأمير يرد بتواضع.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - في مشهد لقي تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض مقطع فيديو حديثًا مؤثرًا دار بين سمو أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، وأحد كبار السن من أهالي المنطقة.

وخاطب المسن سمو الأمير بقوله: “ما معانا إلا الله ومركين على الله ثم عليكم”، ليبادله الأمير برد إنساني قال فيه: “نحن خدامكم وفي أي شيء تحتاجونه، جاهزين”.

ولقيت كلمات الأمير إشادة من الجميع، الذين أثنوا على تواضعه واهتمامه المباشر باحتياجات المواطنين .