تنتهي اليوم.. كيف تستفيد من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية؟

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار "خدماتي".

اختيار "الجوازات".

الضغط على خانة "تواصل".

اختيار "طلب جديد".

اختيار تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية لغرض المغادرة.

الضغط على "تقديم الطلب".

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للجوازات، للاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية، خلال المدة المحددة، والتي تنتهي اليوم 25 يوليو، عبر خدمة "تواصل" في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر".كانت المديرية أوضحت عبر حسابها بمنصة "إكس" في وقت سابق، أنه يمكن الاستفادة من المبادرة بالخطوات الآتية: