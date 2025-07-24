جدول الإجازات المطولة في السعودية 1447 حسب التقويم الدراسي المعتمد للعام الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم جدول الإجازات المطولة للعام الدراسي 1447 هـ، والذي يعكس التزامًا بتوازن التعليم والراحة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس. ويتضمن التقويم فترات دراسية منسقة بعناية تتيح الاستمتاع بعطلات رسمية مدمجة مع الإجازة الأسبوعية، لتسهيل التخطيط الأسري والسفر. عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل الإجازات المطولة خلال العام الدراسي 1447

اعتمد التقويم العام 1447 مجموعة من الإجازات المطولة التي تتزامن مع المناسبات الدينية والوطنية، منها:

إجازة منتصف العام الدراسي التي تبدأ بعد نهاية الفصل الأول وتستمر نحو أسبوعين.

إجازة نهاية العام الدراسي تتزامن مع عيد الفطر وتشمل أكثر من أسبوع كامل.

إجازة اليوم الوطني التي تمت إضافتها إلى الإجازة الأسبوعية لتوفر 3 أيام متتالية.

إجازة اليوم التأسيسي للملكة والمزج معها في نهاية الأسبوع تمنح استراحة أطول دون تعطيل المناهج الدراسية.

وقد صُممت هذه الفترات بحيث يتم تقسيم العام إلى فصول متوازنة، مع ضمان عدم التأثير على عدد أيام الدراسة المطلوبة وفق النظام الأكاديمي.

أثر الجدول الجديد على الطلبة والأسر

يسهم هذا التقويم في تمكين الأسر من التخطيط للرحلات أو الزيارات العائلية، كما يمنح الطلاب فرصة استعادة النشاط الذهني قبل استئناف الدراسة. أما المعلمون وأعضاء هيئة التدريس فأصبح بإمكانهم الاستعداد الجيد لمحتوى الفصل الدراسي، وتطوير الأداء التعليمي من خلال ورش تدريبية خلال هذه الإجازات.

كما يدعم الجدول استقرار الجدول الدراسي وتوزيع الحمل الدراسي بفعالية، وهو ما يعود بفائدة واضحة على المجتمعات التعليمية في تعزيز الصحة النفسية ورفع معدلات الأداء الأكاديمي.