الغذاء والدواء: ديكلوفيناك قد يعرض حياة النسر للخطر

الرياض - علي القحطاني - نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء باستخدامات مضاد “ديكلوفيناك” والحالة التي قد تعرض حياة النسر للخطر.

وذكرت الهيئة أن مضاد “ديكلوفيناك” يستخدم في الطب البيطري لعلاج الالتهابات وتخفيف الألم، لكن عدم الالتزام بفترة السحب قد يُعرض حياة النسر للخطر.

وشددت الهيئة على الالتزام بفترة السحب المحددة في النشرة الداخلية للمستحضر قبل ذبح الماشية، كما يجب صرفه فقط بوصفة طبية وتحت إشراف طبيب.

كما شددت على ضرورة عدم استخدامه للحيوانات المتوقع تفوقها إلا مع وجود وسيلة آمنة للتخلص من الجيف لحماية الحياة البرية.

ونوهت لخطورة عدم الالتزام بفترة السحب حيث يتعرض النسر للديكلوفيناك عندما يقتات على جيف حیوانات عولجت به قبل نفوقها بفترة وجيزة، حيث تكون في أجسامها بقايا من الدواء والتي قد تلحق ضرراً شديداً بكلى النسر مما قد يؤدي إلى نفوقه.