اختتام الدورة الصيفية النسائية لحفظ القرآن الكريم في المسجد الحرام

بيئة إيمانية تعليمية

الدمام - شريف احمد - اختتمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الحلقات والمقارئ النسائية بالمسجد الحرام، اليوم، الدورة الصيفية الإثرائية النسائية الكبرى لحفظ القرآن الكريم ومراجعته.وذلك ضمن برامج الوكالة العامة للشؤون التوجيهية، امتدادًا للجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الخطة التشغيلية لموسم العمرة الحالي.وتأتي هذه الدورة في إطار حزمة من البرامج الإثرائية في المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بهدف إثراء تجربة القاصدين والقاصدات، ونشر الهداية للعالمين، وتمكينهم من أداء شعائرهم في بيئة تعبدية وسطية تعزز القيم الإيمانية والمعرفية.وبلغ عدد المشارِكات في الدورة (1602) طالبة، وُزّعن على (62) حلقة قرآنية في ثلاثة مسارات تعليمية، حيث تم خلالها: ختم المصحف الشريف من قِبل (55) طالبة بروايات متعددة، وإتمام (140) طالبة لتثبيت المصحف كاملًا بواقع ختمتين.وتُعد هذه البرامج جزءًا من الدور الريادي الذي تضطلع به الرئاسة في العناية بكتاب الله، وتعزيز حضور الحلقات القرآنية في الحرمين الشريفين، تأصيلًا للهوية الإيمانية وتحقيقًا لرسالة الحرمين في نشر العلم والهداية.