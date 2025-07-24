شكرا لقرائتكم خبر عن فئة 3 ريالات.. البريد السعودي يصدر طابعين لقطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سُبل" بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، طابعين تذكاريين من من فئة 3 ريالات لقطار الرياض.

ويُعد مشروع قطار الرياض أحد عناصر منظومة النقل لشبكة النقل العام بمدينة الرياض، ويمثل أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة خلال هذا العهد الزاهر، ويتميّز بتصاميمه الهندسية المتقدمة وتقنياته العالية التي تضاهي أرقى المعايير العالمية. طوابع لأبرز الأحداث الوطنية وتواكب الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي "سُبل" أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية.

وتصدر الطوابع البريدية والتذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم.