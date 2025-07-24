عاجل: كابوس هدد جدة يعود من جديد وتخطيط حضري دقيق لإزالة أحياء في جدة عام 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتصدر أسماء الأحياء التي عليها إزالة في جدة اهتمام المواطنين والمقيمين، خاصة في ظل التطورات الحضرية الجارية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث بدأت أمانة محافظة جدة بتنفيذ خطة عمرانية متكاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية ومعالجة المناطق العشوائية لتحويلها إلى بيئات حضرية منظمة وجاذبة للسكان والزوار.

الأحياء المشمولة بالإزالة في جدة 1446 هـ

تمثل أسماء الأحياء التي عليها إزالة في جدة للعام الهجري 1446 محورًا لاهتمام سكان المدينة، خاصة بعد إعلان الأمانة العامة عن قائمة الأحياء التي ستُخضع لإعادة التنظيم ضمن المرحلة الحالية من مشروع التطوير الحضري وفيما يلي أسماء الأحياء التي وردت في خطة الإزالة:

– حي البترومين

– حي الغليل

– حي النزلة اليمانية

– حي القريات

– حي الثعالبة

– حي الكندرة

– حي مدائن الفهد

– أجزاء من حي البلد

هدف هذه الخطوة القضاء على العشوائيات وتوفير بيئة سكنية متطورة وآمنة تتماشى مع المعايير الحضرية الحديثة.

كيف تتحقق من شمول حيك بخطة الإزالة؟

يتساءل كثيرون عن طريقة التأكد من وجود أحيائهم ضمن أسماء الأحياء التي عليها إزالة في جدة، وقد وفرت أمانة محافظة جدة وسيلة إلكترونية سهلة وسريعة لذلك من خلال منصة نظم المعلومات الجغرافية.

1. الدخول إلى منصة نظم المعلومات الجغرافية لأمانة جدة.

2. اختيار “خريطة الإزالات 1446 هـ” من القائمة الرئيسية.

3. إدخال اسم الحي أو رقم القطعة في الحقل المخصص.

4. الاطلاع على نطاق الإزالة أو التطوير من خلال الخريطة التفاعلية.

5. مراجعة التفاصيل الخاصة بالمناطق المستثناة أو المشمولة بالخطة.

تعد هذه الخدمة أداة فعالة تمكن المواطنين من متابعة التحديثات بكل شفافية.

شروط الحصول على تعويضات إزالة العقارات

تشمل خطة أسماء الأحياء التي عليها إزالة في جدة إجراءات لتعويض الملاك المتضررين من الإزالة شريطة استيفاء بعض المعايير القانونية والإدارية التي تضمن أحقية الحصول على التعويض، وللحصول على التعويض يجب تقديم الوثائق التالية:

– صك ملكية رسمي أو مستند شرعي يثبت تملك العقار.

– صور حديثة للمبنى توضح حالته قبل الإزالة.

– تحديد الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لموقع العقار.

يتم صرف التعويضات وفق تقييم الجهات المختصة إما في صورة مبلغ نقدي أو عبر تخصيص وحدة سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان التي تشرف عليها الدولة.