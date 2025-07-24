شكرا لمتابعة خبر عن عقيل العقيل: درجات الحرارة بالمملكة ضمن المعدلات الطبيعية هذا العام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن مؤشرات درجات الحرارة في المملكة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مؤكداً عدم تسجيل أرقام قياسية حتى الآن على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم.

وأعرب العقيل عن تفاؤله بأجواء الصيف، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تظهر استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها التاريخية، قائلاً: “إن شاء الله نتفاءل دائمًا، والتفاؤل في الطقس يكون أجمل”.

وأضاف أن درجات الحرارة المسجلة حتى الآن خلال فصل الصيف لم تتجاوز المستويات المعتادة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية مقارنةً بما تشهده العديد من دول العالم من ارتفاعات قياسية.