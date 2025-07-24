شكرا لقرائتكم خبر عن منها 3 للشرقية.. المملكة تحصد 4 ميداليات في أولمبياد الفيزياء بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - حقق المنتخب السعودي للفيزياء إنجازًا علميًا جديدًا بفوزه بـ4 ميداليات عالمية في منافسات أولمبياد الفيزياء الدولي 2025 في نسخته الـ55، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 25 يوليو الجاري، بمشاركة (425) طالبًا يمثلون (85) دولة.وحصل الطالب مازن الشخص من تعليم الأحساء على ميدالية فضية، فيما نال الطلاب حسين الصالح من تعليم الرياض، ومحمد العرفج من تعليم الشرقية، وزميله من الإدارة ذاتها علي الحسن، 3 ميداليات برونزية.وارتفع رصيد المملكة بنتيجة اليوم إلى (7) ميداليات فضية، و(23) ميدالية برونزية، و(22) شهادة تقدير، في هذه المسابقة الدولية، في إنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تسجلها المملكة في المحافل العلمية العالمية.وجاءت هذه النتائج المشرّفة لطلبة المملكة ثمرة لتأهيلهم عبر آلاف الساعات التدريبية من قبل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم، وبدعم من الراعي الحصري شركة أرامكو السعودية ويُعد أولمبياد الفيزياء الدولي، الذي تشارك فيه المملكة منذ عام 2011، من أعرق المسابقات العلمية العالمية، إذ انطلقت نسخته الأولى عام 1967 في بولندا، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في التفكير الإبداعي والتحليل العلمي وحل المشكلات.وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية والمسابقات، الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وإعدادهم للمنافسة العالمية في مختلف مجالات العلوم والابتكار.