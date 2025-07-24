بالفيديو: مربي أسود يكشف مفاجأة بشأن ظهور عبدالرحمن المطيري مع أسد وركوبه على ظهره !

موقع الخليج 365: علق مربي الأسود حسن الغامدي، على ظهور مشهور سناب عبدالرحمن المطيري في مقطع مع أسد في الغابة.

وقال خلال مقطع فيديو :"ما علاقة خلع التيشيرت بهجوم الأسد، مثل هذه اللبؤة مخصصة للزوار وأي زائر ممكن يلعب مع اللبؤات هذي، تكون أليفة جداً ومستحيل تؤذي".

وتابع :"وموضوع إنك إذا ما خفت راح تهرب غير صحيح هي مو كلب، الكلاب هي إذا واجهتها راح تهرب، لكن إذا فيه أسد في الغابة وأنت واجهته بالغالب راح تودع في ثواني معدودة".

وأكمل :"الجملة الأخيرة في آخر المقطع وهي (لقيت أسد في الغابة وركبته) إذا بصفي نيتي وأقول أنت ما تدري مصيبة أكثر من لو أنت عارف الكلمة هذي ما ينفع تنقال على شخص مؤثر".