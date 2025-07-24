بالفيديو: كلمة الفالح عن الشعب السوري تنال تفاعلاً وتصفيقاً حاراً في منتدى الاستثمار بدمشق

موقع الخليج 365: حظيت كلمة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عن الشعب السوري في منتدى الاستثمار بدمشق بتفاعل وتصفيق حار، حيث أكد أن الشعب السوري يمتلك من الكفاءة والخبرة ما يؤهله لبناء اقتصاد وطني منافس.

وقال المهندس الفالح في كلمته :"إذا كان هناك شعب قادر على النهوض من تحت الرماد، وبناء وطن ليس فقط مزدهراً، بل منافساً وقوة اقتصادية خلال فترة وجيزة، فهو الشعب السوري".

جاءت تصريحات المهندس الفالح خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي السوري المنعقد في العاصمة دمشق، حيث كشف أيضاً عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية بين الجانبين بقيمة تجاوزت 24 مليار ريال، شملت قطاعات متعددة أبرزها البنية التحتية والعقارات التي خُصص لها أكثر من 11 مليار ريال.