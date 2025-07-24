شكرا لمتابعة خبر عن دمشق تحتفي بالمملكة بإقامة مجلس عربي داخل قصر الشعب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في بادرة ترحيبية تعبر عن التقدير للمواقف السعودية الداعمة لسوريا، أقيم مجلس عربي وخيمة تراثية في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، احتفاءً بأبناء المملكة الذين زاروا البلاد مؤخرًا.

ويجسد هذا المجلس الرمزي قيم النخوة والشجاعة والإيثار، حيث نصب في مقر مجلس الشعب ليكون عنوانًا للتقدير والوفاء، كما يعكس الامتنان للموقف العربي المساند لنهضة سوريا، لا سيما من المملكة.

ورحب القائمون على الفعالية بالزوار السعوديين واصفين حضورهم بـ”المشرف”، ومؤكدين أن سوريا تعتبر المملكة شريكًا فاعلًا في إعادة بناء العلاقات العربية وتعزيز التضامن الإقليمي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تنامي العلاقات السورية السعودية على مختلف الأصعدة، في ظل الحراك العربي المشترك لتعزيز الاستقرار ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.