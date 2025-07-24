شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 33 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس الخميس

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 33 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 33 درجة مئوية.- مكة المكرمة 34 درجة مئوية.- المدينة المنورة 31 درجة مئوية.- الرياض 30 درجة مئوية.- جدة 30 درجة مئوية.- أبها 19 درجة مئوية.- تبوك 27 درجة مئوية.- بريدة 29 درجة مئوية.- حائل 26 درجة مئوية.- الباحة 21 درجة مئوية.- عرعر 28 درجة مئوية.- سكاكا 28 درجة مئوية.- جازان 31 درجة مئوية.- نجران 27 درجة مئوية.- الخرج 29 درجة مئوية.- المجمعة 28 درجة مئوية.- وادي الدواسر 29 درجة مئوية.- الدوادمي 27 درجة مئوية.- شرورة 28 درجة مئوية.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.