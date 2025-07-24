شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تغلق 25 مرفق ضيافة مخالفًا في العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات نظامية

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة السياحة جهودها الرقابية المكثفة على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة، حيث أسفرت الجولات التفتيشية خلال شهر يوليو الجاري، عن إغلاق 25 مرفقًا مخالفًا، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات النظامية.وتهدف هذه الزيارات الرقابية إلى التحقق من التزام مرافق الضيافة بالاشتراطات النظامية المعتمدة، وضمان حصولها على التراخيص اللازمة من الوزارة لمزاولة النشاط، في إطار سعي الوزارة المستمر لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين في مكة المكرمة.وجاءت أبرز الملاحظات التي استوجبت تطبيق عقوبة الإغلاق على تلك المرافق، التشغيل دون ترخيص من وزارة السياحة، وتدني مستوى الصيانة والنظافة، إلى جانب مخالفات تتعلق بسلامة الزوار.وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام جميع مرافق الضيافة بنظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص النظامية قبل التشغيل، مؤكدة أن هذه الضوابط تسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز سلامة ورضا الزوار والمعتمرين.وأكّدت الوزارة استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية بحق المرافق المخالفة، التي قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو الإغلاق، أو كلا العقوبتين معًا، وفقًا لما نص عليه النظام.ودعت الوزارة عبر حملة "ضيوفنا أولوية"، الجميع لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات السياحية عبر المركز الموحد للسياحة على الرقم (930)، المتاح على مدار الساعة.