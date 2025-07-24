شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر يفعل المسار العاجل وينقذ حياة مواطن بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكّنت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، من إنقاذ مريض يعاني ألمًا حادًا في الصدر، عبر تفعيل أحد المسارات التخصصية العاجلة لنقل الحالات القلبية مباشرة إلى غرفة القسطرة دون المرور بأقسام الطوارئ، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم رعاية إسعافية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضحت الهيئة أن الفرق الإسعافية بمحافظة جدة باشرت بلاغًا عن مواطن في العقد السادس من العمر، يشكو ألمًا مفاجئًا في الصدر، حيث أجرت الفرقة فور وصولها تخطيطًا للقلب داخل سيارة الإسعاف باستخدام الأجهزة الطبية الحديثة، ورفعت الحالة إلى الطبيب المناوب في غرفة العمليات.

وبناءً على نتائج التخطيط، وجّه الطبيب بتفعيل “المسار العاجل للقسطرة القلبية” بالتنسيق مع أحد المستشفيات المتعاونة، وذلك بعد يوم واحد فقط من اعتماد هذا المسار التخصصي، ما يعكس سرعة تفعيل الشراكات وفاعلية التنسيق في التعامل مع الحالات الطارئة.

وتُعد هذه المسارات التخصصية العاجلة إحدى المبادرات النوعية التي تنتهجها هيئة الهلال الأحمر السعودي، بهدف تسريع التعامل مع بعض الحالات الحرجة، وضمان إيصال المرضى إلى التخصص المعني بأسرع وقت ممكن، بما يسهم في رفع فرص النجاة وتقليل المضاعفات الصحية.

وأكدت الهيئة أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية الميدانية، ومدى الجاهزية العالية التي تتمتع بها منظومة العمل الإسعافي، إلى جانب فاعلية التعاون مع المنشآت الصحية في مختلف المناطق، بما يتماشى مع تطلعات الهيئة نحو تحسين جودة الحياة وحماية الأرواح.

كما دعت الهيئة إلى أهمية سرعة الإبلاغ عبر الرقم الموحد (997) أو تطبيق “أسعفني” عند ملاحظة أعراض الجلطات أو السكتات أو الإصابات البليغة، وعدم محاولة نقل المصابين بالوسائل الخاصة، وضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية الطارئة.