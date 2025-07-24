شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يطلق خدمة نقل ملكية المركبة للمنشآت عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الأمن العام عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “أبشر”، تتيح نقل ملكية مركبة من فرد إلى منشأة مملوكة له، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

وأوضح الأمن العام أن هذه الخدمة تمكن المستفيد من نقل ملكية مركبة مسجلة باسمه إلى منشأة مسجلة برقم 700 على هويته، سواء كانت المركبة للاستخدام الشخصي أو لأغراض تتعلق بالمنشأة، مشيراً إلى أن تنفيذ الخدمة يتم بشكل فوري عبر خطوات إلكترونية بسيطة، تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “مركباتي”، ثم “إدارة المركبات”، وأخيرًا اختيار المركبة المطلوب نقل ملكيتها.

وبين أن من شروط الاستفادة من الخدمة: امتلاك منشأة مسجلة، سداد المخالفات إن وجدت، عدم وجود تفويض قائم على المركبة، وجود تأمين باسم المنشأة، وأن تكون حالة المركبة صالحة، كما شدد على أن الخدمة لا تتيح نقل الملكية إلى منشأة لا يملكها المستخدم، ولا يمكن تفويض شخص آخر لتنفيذ الطلب.

وأكد الأمن العام أن الخدمة مجانية بالكامل ولا تتطلب أي رسوم حكومية، كما يمكن للمنشآت بعد نقل الملكية استكمال إدارة شؤون المركبة من خلال منصة “أبشر أعمال” وبوابة “تم” الخاصة بالمؤسسات.