لأول مره الأميرة ريم بنت الوليد تكشف كيف ورطها خط والدها في المدرسة.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - استعادت سمو الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال ذكرى طريفة من أيام طفولتها في مدارس الرياض، حيث واجهت موقفًا محرجًا بسبب خط يد والدها، الأمير الوليد

وقالت الأميرة خلال لقائها مع قناة “السعودية”، إنها في أحد الأيام طلبت إذن خروج من والدها قبل التوجه إلى المدرسة، فذهبت لإيقاظه من النوم وطلبت منه كتابة الإذن، وبالفعل، كتب والدها الخطاب، وأخذته معها لتسليمه إلى مديرة القسم في المدرسة.

وتابعت: “نظرت المديرة إلى الورقة ثم إلي، وسألتني إذا كنت أنا من كتبت الخطاب، فقلت لها إن والدي هو من كتبه، لكنها لم تقتنع لأن الخط كان يبدو غير واضح، وهي تعرف أنني دائمًا ملتزمة، ولا يمكن أن أوقع مكان الوالد”.

وأضافت الأميرة: “اضطرت المديرة لاستدعاء مديرة أخرى تعرفني من مراحل سابقة، وبمجرد أن رأت الخطاب استغربت وسألتني: معقول تكتبين خطاب عن والدك؟ وصرت أبكي من الخوف، وقلت لهم إن والدي كان لتوه مستيقظًا ووقع الخطاب بيده”.

واختتمت سمو الأميرة ريم حديثها، ضاحكة: “الحمد لله عدت على خير، وصراحة خط أبوي مو مفهوم، كنت أنا وأخوي نعاني عشان نقرأه، كأننا نحاول نفك شفرة، بس مع الوقت صرنا خبراء في خط الوالد”.