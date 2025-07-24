شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل موعد جراحة فصل التوأمين السوريين (سيلين وإيلين) والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية موعد إجراء العملية الجراحية لفصل التوأمين السياميين السوريين (سيلين وإيلين) عبد المنعم الشبلي يوم الأحد المقبل 27 يوليو، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في مدينة الرياض.

وستكون هذه العملية رقم 11 من سلسلة عمليات فصل التوائم الملتصقة التي أجراها البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، والتي شملت تقييم 150 حالة توائم ملتصقة من 27 دولة منذ عام 1990، ما يجعله من أكبر برامج فصل التوائم الملتصقة على مستوى العالم.

