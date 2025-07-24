شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جازان تُطلق معسكرًا صيفيًا تدريبيًا للطلاب.. الموعد والتفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

تنمية الإبداع وروح العمل

ثلاث دورات تدريبية

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جازان مُمثِّلةً بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية، عن إطلاق معسكرٍ صيفيٍ تدريبيٍ لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في المنطقة، وذلك بمقر البرج الإداري للجامعة.وأوضحت الجامعة أن المعسكر الصيفي، الذي سينطلق الثلاثاء القادم، ويستمرُّ ثلاثة أسابيع، يهدف إلى تزويد المشاركين والمشاركات بالمهارات الرقمية والتقنية واللغوية الأساسية التي تؤهِّلهم لمواجهة متطلبات الحياة الجامعية.بجانب سوق العمل بفعالية وكفاءة، وتنمية مهاراتهم في تحليل البيانات والتصميم الرقمي، وتعزيز التفكير التحليلي والمنطقي، وتحسين مستوى اللغة الإنجليزية.هذا إلى جانب تنمية الإبداع وروح العمل الجماعي، مما يُسهم في بناء قاعدة معرفية للطلاب والطالبات تؤهِّلهم للنجاح في مسيرتهم التعليمية والمهنية.وبينت أن المعسكر سيتضمن ثلاث دورات تدريبية متخصصة تُقدَّم بأسلوبٍ تفاعليٍ يجمع بين الشرح النظري والتطبيق العملي، تشمل دورة "Excel التعليمية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، واللغة الإنجليزية للمبتدئين".وأكدت أنها تسعى من خلال هذا المعسكر إلى تعزيز قدرة الطلاب والطالبات على الابتكار، وحلِّ المشكلات بطرقٍ فعالة.