بالفيديو : الإعلامي السوري هادي العبدالله يستعرض مجلس عربي داخل قصر الشعب في دمشق ترحيبا بالوفد السعودي

موقع الخليج 365: استعرض الإعلامي السوري هادي العبدالله، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة "إكس"، مجلس عربي تم إقامته داخل قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، تزامنًا مع انعقاد منتدى الاستثمار السعودي السوري.

ترحيب بالأشقاء

وقال العبدالله إن هذا المجلس الرمزي يأتي ترحيبًا بالأشقاء من المملكة العربية السعودية، وتقديرًا لمواقفهم الداعمة لسوريا، مشيرًا إلى أن الخيمة تجسد معاني النخوة والشجاعة والأصالة، وتعكس القيم العربية الأصيلة من فزعات وإيثار وكرم.

رجولة وشجاعة

وأضاف: "شرفتونا ونورتونا يا أهلنا في المملكة، سوريا بلدكم الثاني، وسوريا فرحانة بكم وبرجولتكم وشجاعتكم ونخوتكم".

تقدير شعبي ورسمي

ويأتي هذا التقدير الشعبي والرسمي بالتزامن مع اختتام الجلسة الأولى من منتدى الاستثمار السعودي السوري، التي شهدت توقيع 47 اتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها 24 مليار ريال سعودي، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودعم المملكة لجهود إعادة إعمار ونهضة سوريا.