خبراء اقتصاديون يكشفون أهداف انعقاد منتدى الاستثمار السعودي السوري وتأثيره على اقتصاد سوريا

موقع الخليج 365: أكد خبراء اقتصاديون، أن انعقاد منتدى الاستثمار السعودي السوري في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، وتمكين الحكومة السورية من إنعاش الاقتصاد السوري، بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بدعم من سمو ولي العهد -حفظه الله.

تحقيق النمو الشامل

وأوضحوا أن انعقاد المنتدى، يعكس حرص المملكة الراسخ على دعم مسار ازدهار الجمهورية العربية السورية، من خلال نهج يستند إلى تحقيق النمو الشامل، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الاقتصادية بما يخدم تطلعات الشعب السوري ويدعم استقرار المنطقة.

الاستثمار أداة فاعلة لتحقيق السلام

كما يعكس انعقاد منتدى الاستثمار السعودي السوري بتوجيه من سمو ولي العهد -حفظه الله- إيمان المملكة بأن الاستثمار أداة فاعلة لتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التعاون المشترك.

استثمار مستقبلي واعد بين المملكة وسوريا

وأشاروا إلى أن الاستثمارات المُعلنة المقدرة قيمتها بمبلغ 24 مليار ريال سعودي، تُجسّد نواة لتعاون استثماري مستقبلي واعد بين المملكة وسوريا وتعكس ثقة المستثمرين السعوديين في التعافي الاقتصادي السوري.

قطاعات استراتيجية

وأوضحوا أن الاستثمارات المعلن عنها شملت قطاعات استراتيجية مثل القطاع العقاري، البنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطيران والملاحة، الصناعة، السياحة، الطاقة، التجارة والاستثمار، الصحة، الموارد البشرية، والقطاع المالي، وقد تم الإعلان عن 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال المنتدى.



