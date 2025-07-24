"القبلة ليست جريمة والتوقيف بمثابة إعدام".. تعليق جديد من راغب علامة على قرار منعه من الغناء في مصر بسبب تقبيل معجبة

موقع الخليج 365: علق الفنان اللبناني راغب علامة مجددا على قرار منعه من الغناء في مصر بسبب تقبيل معجبة له على المسرح في حفل بالساحل الشمالي، مؤكداً أنه غير نادم على ما حدث، وأنه لو عاد به الزمن سيتصرف بالطريقة نفسها.

منعه من الغناء بمثابة الإعدام

وقال في مداخلة هاتفية جمعته مع نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل عبر برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن قرار النقابة بمنعه من إحياء الحفلات في مصر بمثابة "الإعدام" له. مضيفاً: "مصر بلدي الثاني، وكان الأولى بالنقابة أن تحقق مع الجهة المنظمة بدلاً من منعي من الغناء".

القبلة ليست جريمة

وأضاف: "القبلة ليست جريمة، ولا يوجد قانون يمنع الفنان من العناق أو الأحضان على المسرح، ولا أستطيع صد معجبة تتفاعل معي على خشبة المسرح".

مسارح مصر

من جانبه، عبّر مصطفى كامل عن غضبه من المشهد الذي وصفه بـ"المسيء"، قائلاً: "ما حدث على المسرح كان مستفزاً وغير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه، فمسارح مصر يجب أن تُحترم، ولن نسمح بتحويلها إلى مهرجانات للأحضان والقبلات".

يُذكر أن نقيب الموسيقيين كان قد أصدر قراراً قبل أيام بمنع راغب علامة من الغناء داخل مصر، وإحالته للتحقيق، وذلك عقب حفله الأخير في منطقة الساحل الشمالي، والذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تفاعله مع عدد من المعجبات.