بالفيديو: رئيس جمعية القدم السكرية يكشف مفاجأة بشأن مأذون أنكحة يعالج القدم بالخلطات.. ويتحدى غير المختصين أن يثبتوا هذا الأمر !

موقع الخليج 365: كشف رئيس جمعية القدم السكرية عبدالله عربي، عن بعض الأشخاص الذين يمارسون علاج القدم السكرية ويقدمون وصفات دون أن يكونوا متخصصين.

وقال خلال برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية :"تجيني رسائل ومقاطع من ناس ما أعرفها، واحد أرسلي راعي بر ومأذون أنكحة وشخص يشتغل في سوق الزل ويعالجون القدم السكرية".

وأضاف :"يقدمون خلطات شعبية للقدم السكرية، وأحياناً يتم استخدام المر في علاج الجروح، والمر يقفل الجرح من الخارج لكن من الداخل يمكن أن كون هناك التهابات، أو تسوس في العظم".

وتابع :"أنا أتحدى أي شخص يعالج بالخلطات إنه يقولي هل فيه تروية للقدم أم لا، حتى بعض المختصين بالنظر للقدم ما يقدر يحدد إذا كان فيه تروية للدم أم لا".