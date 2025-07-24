بالفيديو: رئيس جمعية القدم السكرية يكشف مفاجأة بشأن مأذون أنكحة يعالج القدم بالخلطات.. ويتحدى غير المختصين أن يثبتوا هذا الأمر !

موقع الخليج 365: كشف رئيس جمعية القدم السكرية عبدالله عربي، عن بعض الأشخاص الذين يمارسون علاج القدم السكرية ويقدمون وصفات دون أن يكونوا متخصصين.
وقال خلال برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية :"تجيني رسائل ومقاطع من ناس ما أعرفها، واحد أرسلي راعي بر ومأذون أنكحة وشخص يشتغل في سوق الزل ويعالجون القدم السكرية".
وأضاف :"يقدمون خلطات شعبية للقدم السكرية، وأحياناً يتم استخدام المر في علاج الجروح، والمر يقفل الجرح من الخارج لكن من الداخل يمكن أن كون هناك التهابات، أو تسوس في العظم".
وتابع :"أنا أتحدى أي شخص يعالج بالخلطات إنه يقولي هل فيه تروية للقدم أم لا، حتى بعض المختصين بالنظر للقدم ما يقدر يحدد إذا كان فيه تروية للدم أم لا".
