هل البتر أمر حتمي لكل من يصاب بالقدم السكري ؟.. بالفيديو طبيب مختص يُجيب

موقع الخليج 365: أوضح استشاري أمراض السكري الدكتور يوسف آل زاهب، خلال استضافته في برنامج "الشارع السعودي"، أن بتر القدم ليس مصيرًا حتميًا لكل من يُصاب بالقدم السكرية، مشيرًا إلى أن 70% من الحالات يمكن علاجها في مراحلها المبكرة دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

وسرد الدكتور آل زاهب حالة أحد المرضى الذي كان يخفي تقرحات قدمه عن أسرته باستخدام الجوارب، ما أدى إلى تفاقم الإصابة ووصول الالتهاب إلى العظم. وعند نقله إلى المستشفى، أصبح البتر أمرًا ضروريًا نتيجة التأخر في العلاج.

من جانبه، شدد رئيس جمعية القدم السكرية على أن الاعتقاد السائد بأن الإصابة بالقدم السكرية تعني البتر أمر خاطئ، موضحًا أن التوجه للمختصين في الوقت المناسب قد يمنع حدوث المضاعفات.

وأردف: "الجراح إنسان، ولا يشعر بالراحة عندما يضطر لبتر قدم أو إصبع، لكن أي إصابة يتم التعامل معها مبكرًا يمكن إنقاذها دون ألم أو خسائر جسدية."