بيان أمني بشأن القبض على مواطن لقتله مواطن آخر برشاش وإصابة آخرين في الأحساء - فيديو

موقع الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن شرطة محافظة الأحساء قبضت على مواطن لاعتدائه على مواطن آخر بالطعن بسلاح أبيض في منزله، ثم الانتقال إلى موقع مجاور للمنزل وقتل مواطن آخر بسلاح ناري، بسبب خلاف بينهم.

نتج عن ذلك إصابة مقيم، وتبيّن من إجراءات الاستدلال أن الجاني على معرفة مسبقة بالمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.