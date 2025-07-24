بالفيديو.. مختص يكشف عن علامات تشير إلى الإصابة بالقدم السكري

موقع الخليج 365: كشف رئيس جمعية القدم السكري، عبدالله عربي، عن أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بالقدم السكري.

وقال "عربي" خلال استضافته في برنامج الشارع السعودي، إن "القدم السكرية تصيب الأشخاص المصابين بداء السكري، وتبدأ بمضاعفات تشمل ضعف الإحساس، وظهور الجروح والتشوهات، وقد تتفاقم حتى تتحول إلى قدم سكرية".

وأردف أن القدم السكرية لها طرق مختلفة في العناية وطرق العلاج.

وأضاف: "البعض يظن أن انتظام مستوى السكر في الدم يمنعه من الإصابة بالقدم السكري، لكن الحقيقة أن الإهمال في العناية بالقدم قد يؤدي للإصابة حتى مع انتظام السكر، بينما يرتفع الخطر بشكل أكبر لدى من يعانون من ارتفاع مستمر في مستويات السكر".

وأشار رئيس الجمعية إلى أن الوقاية تبدأ من الاهتمام والمتابعة الدورية، حتى لا يصل إلى مرحلة الإصابة بالقدم السكرية .