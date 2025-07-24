"من أخطر 10 سموم في العالم".. بالفيديو: مختص يحذر من حقن البوتوكس والفيلر

موقع الخليج 365: كشف الدكتور كريم علي، المختص في التغذية، أن مادة "البوتوكس" تتصدر قائمة أخطر 10 سموم في العالم.

وأوضح الدكتور كريم في مقطع فيديو أن قناعة البعض بضرورة خلو ملامح الوجه من الخطوط، خصوصًا في منطقة الجبهة، أمر غير طبيعي، وقال: "إذا كانت الجبهة ملساء تمامًا مثل السيراميك، فهذا ليس طبيعيًا."

وأشار إلى أن مظاهر التقدم في العمر، مثل ترهل الوجه بعد سن الخمسين، أمر طبيعي، محذرًا من الهوس باستخدام البوتوكس في سن مبكرة. وأضاف: "هناك من يقنع الفتيات في عمر العشرين باستخدام البوتوكس مبكرًا بدعوى أنهن لن يحتجن إليه لاحقًا، والأفضل الانتظار لما بعد الثلاثين على الأقل."

وتطرق أيضًا إلى مادة الفيلر، مشيرًا إلى أن الاعتقاد بأنها تذوب في الجسم بعد الحقن غير دقيق، موضحًا: "هي لا تذوب، بل تنتقل من مكانها وتبقى داخل الجسم."