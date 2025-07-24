الارشيف / اخبار السعوديه

"النمر" يكشف عن خدعة طبية متداولة تتعلق بإعادة تنظيم غضاريف الأنف عبر نفخ البالون داخلها

موقع الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عن انتشار معلومة خاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق باستخدام البالون داخل مجرى الأنف لعلاج مشكلات الغضاريف والالتصاقات، زاعمين أنه يُعيد تنظيم الغضاريف تحت مسمى (CFR).

وأوضح النمر، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا "انتشرت معلومة خاطئة في وسائل التواصل الاجتماعي بنفخ بالون داخل مجرى الأنف وذلك كما يزعم (بعض) مُدَّعي الطب البديل لإعادة تنظيم الغضاريف وفك الإلتصاقات داخل الأنف تحت مسمى CFR".

وأضاف النمر "وهذا الزعم عارٍ من الصحة ويختلف تمامًا عن توسيع فتحة الجيب الأنفي الداخلية بالبالون، ولا علاقة أبدًا بين الإجرائين، لا في الطريقة ولا الوسائل ولا النتائج."

