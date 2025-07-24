بالفيديو: العلياني يوضح سبب رفضه استضافة رهف القحطاني.. وسر قوله لها "ضبطي السي ڤي حقك وتعالي"

موقع الخليج 365: علق الإعلامي علي العلياني على سؤال بشأن رفضه استضافة مشهورة سناب شات رهف القحطاني في أحد برامجه، وسبب ردّه الشهير عليها بـ"ضبطي السي في".

وقال العلياني خلال استضافته في برنامج "كاريزما 11" على قناة الواقع: "هذا لا يقلل من رهف أو من أهلها أو من قبيلتها، لكنني كنت مدعوًا على مائدة إفطار رمضانية بحضور عدد من وكلاء الوزراء ومؤثرين ومؤثرات، وتم نقلي من طاولة لأخرى ".

وأضاف: "للأمانة، لم أتعرف عليها في البداية، فأحيانًا لا أستخدم سناب شات لفترات طويلة، ولا أتابع كثيرًا من المشاهير الجدد، وهذا ليس من باب التعالي".

وتابع العلياني قائلاً: "رهف رفعت هاتفها وسألتني متى تستضيفني؟ فقلت لها: (ضبطي السي في حقك، وبعدين نتفاهم)".

وأكد أن رده لم يكن بقصد التقليل، بل جاء بشكل عفوي، مشيرًا إلى أنه يقدّر كل الشخصيات.