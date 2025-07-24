بالفيديو .. عناصر من الشرطة الأمريكية يعتدون بوحشية على قائد مركبة بسبب عدم تشغيل "مصابيح السيارة" في وضح النهار

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو اعتداء ضباط شرطة في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا على شاب أمريكي من أصل أفريقي.

عدم تشغيل المصابيح

ويُظهر الفيديو الشاب ويليام ماكنيل جونيور (22 عامًا) وهو يتعرض للتوقيف من قبل ضباط شرطة في 19 فبراير الماضي، بزعم عدم تشغيل المصابيح الأمامية لسيارته، رغم أن التوقيت كان خلال النهار، ما دفعه إلى التساؤل عن منطقية سبب الإيقاف، قائلاً إن الأجواء لم تكن ممطرة ولا مظلمة.

تهشيم نافذة السيارة

وبحسب الفيديو، رفض ماكنيل مغادرة سيارته عندما طُلب منه ذلك دون تفسير، وطلب بدوره حضور مشرف على الدورية. عندها تصاعد الموقف بسرعة، حيث قام أحد الضباط بتهشيم نافذة السيارة الجانبية، وانهال على ماكنيل باللكمات، ثم أُخرج بالقوة من مركبته بعد فك حزام الأمان.

ضربة قوية

وتُظهر المشاهد تجمّع عدة ضباط حول ماكنيل بعد إنزاله، حيث أمسك أحدهم برأسه ووجه له ضربة قوية في منطقة الذقن قبل أن يُطرح أرضًا وسط مقاومة محدودة من الشاب.

جدل واسع

الواقعة أثارت جدلاً واسعًا حول استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة، لا سيما تجاه الأمريكيين من أصل أفريقي.