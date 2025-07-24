تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في ثلاثة مواطِنين أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية في منطقة القصيم

موقع الخليج 365 - واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا، بثلاثة جناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا)، وقال تعالى (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد)، وقال تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم كل من/ مصعب بن محمد بن علي الربعي و/ عبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز المحيميد و/ ريان بن عبدالسلام بن علي الربعي ـ سعوديي الجنسية ـ على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، والتخطيط لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، وحيازة الأسلحة والذخيرة وتمويل الأعمال الإرهابية حيث أسفرت أعمالهم الإرهابية عن قتل رجل أمن ومقيم، إضافة إلى تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق كل من/ مصعب بن محمد بن علي الربعي و/ عبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز المحيميد و/ ريان بن عبدالسلام بن علي الربعي ـ سعوديي الجنسية ـ يوم الخميس 29/ 01/ 1447هـ الموافق 24/ 07/ 2025م بمنطقة القصيم.