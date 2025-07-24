بالفيديو: وصول الرئيس السوري أحمد الشرع للمنتدى الاستثماري السوري –السعودي

موقع الخليج 365: وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، إلى قصر الشعب في العاصمة دمشق، لحضور فعاليات المنتدى الاستثماري السوري – السعودي.

وكان وفد المملكة العربية السعودية قد وصل إلى القصر في وقت سابق، استعدادًا لانطلاق المنتدى، حيث يترأسه معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ويضم أكثر من 150 شخصية من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين من مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويُشكّل هذا المنتدى منصة استراتيجية لبحث فرص التعاون المشترك، واستكشاف مجالات استثمارية واعدة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.