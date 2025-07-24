بالفيديو.. إمام مسجد يروي تفاصيل عن الحادث الذي تسبب في وفاة الأمير الوليـد بن خالـد .. وسر الاتصال الذي تلقاه من والده

موقع الخليج 365: كشف إمام المسجد ناصر القطامي عن تفاصيل تتعلق بالحادث الذي تسبب في وفاة الأمير الراحل الوليد بن خالد بن طلال، المعروف إعلاميًا بلقب "الأمير النائم"، والذي دخل في غيبوبة استمرت 19 عامًا حتى وفاته، وذلك خلال استضافته في لقاء تلفزيوني.

وقال القطامي في عام 1426هـ، تلقى اتصالًا من الأمير خالد بن طلال، يطلب منه زيارة نجله الوليد في المستشفى التخصصي بالرياض بعد تعرضه لحادث سير مروّع.

وأوضح أنه كان يعرف الأمير خالد معرفة شخصية، حيث كان يصلي في المسجد، ويحرص على حضور المواعظ الدينية.

. وأشار إلى أن الحادث نتج عن انقلاب السيارة، وخرج الأمير الوليد من فتحة السقف مما تسبب في إصابة خطيرة أدخلته في غيبوبة، بينما تعرض مرافقوه لكسور فقط.

وأكد أنه توجّه إلى المستشفى وقام برقية الأمير الوليد برفقة آخرين.